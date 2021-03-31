20% россиян, живущих за чертой бедности, не охвачены ни одной мерой соцподдержки - СП

В России значительные группы населения остаются неохваченными социальными мерами поддержки, хотя сильно в них нуждаются. Более 20% граждан, доходы которых ниже прожиточного минимума (они считаются бедными), не подпадают ни под какие программы помощи. Это данные Счетной палаты России.

Россия явно не справляется с поставленными президентом целями – к 2030 году снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6%, полагает глава СП Алексей Кудрин. Выступая сегодня с отчетом в Совете Федерации, он отметил, что если бы не выплаты на детей, которые были в большом объеме произведены в 2020 году, уровень бедности в минувшем году не сократился бы, а вырос на 2% минимум.