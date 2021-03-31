31 Марта 2021
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Экономика В России Москва
(2005) | Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

ЭКО по ОМС надо ждать иногда полтора года – Счетная палата

Хоть в России и есть возможность пройти процедуру ЭКО по ОМС, сделать это очень сложно. К такому выводу пришла Счетная палата России, и данные подтверждают и сенаторы Совета Федерации.

Главу СП Алексея Кудрина, который сегодня отчитывался о работе аудиторов в СФ, попросили оценить доступность ЭКО по госпрограмме. Сенаторы отметили, что часто многие анализы, процедуры и т.д. по ЭКО ОМС не покрывает, гражданам приходится делать дорогостоящие вещи за свой счет. Кудрин заявил, что до проверки программы в этом году он сильно недооценивал и значимость ЭКО, и ситуацию с этим видом медпомощи в России.

По словам Кудрина, в листе ожидания находится 24 тыс. пациентов, ждать своей очереди приходится иногда по полтора года. Он отметил, что иногда причиной таких сверхбольших сроков ожидания является "некорректное распределение квот". Счетная палата направила в Минздрав России свои рекомендации по исправлению ситуации.

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ЭКО по ОМС надо ждать иногда полтора года – Счетная палата

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Теги: эко, омс, счетная палата, проверка



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