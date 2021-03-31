Шпигеля госпитализируют в больницу СИЗО "Матросская тишина"

Арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализируют из московского СИЗО № 4 в больницу изолятора "Матросская Тишина".

Как сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина, экс-сенатору стало плохо, когда к нему приехали общественники.

Сообщалось, что бизнесмен страдает от сердечной недостаточности. Ранее ему понадобилась медицинская помощь, скорую вызвали в изолятор временного содержания.

23 марта Шпигель был арестован по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Решение принял Басманный суд Москвы. Шпигель останется под арестом до 20 мая.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.