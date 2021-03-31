31 Марта 2021
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лужи, грязь, снег, уборка (2014) | Фото: Накануне.RU

"По колено воды". Наталья Комарова осталась недовольна уборкой снега в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова отчитала властей Сургута за плохую уборку снега, передает корреспондент Накануне.RU.

Тема была поднята на заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, который прошел в регионе накануне. Глава региона отметила, что на горячие линии и каналы связи по новой коронавирусной инфекции поступают обращения, никак не связанные с этой темой - к примеру люди жалуются на проблемы с водоснабжением, сообщают об открытых канализационных люках.

"Люди используют этот канал не столько для вопросов, связанных с эпидситуацией, настолько устали уже в закрытые двери стучаться, что используют любую возможность сообщить о своей проблеме в сфере ЖКХ. Последние четыре дня была в Сургуте. Вопросы, которые мы неоднократно обсуждали, связанные с уборкой снега, остались на вашей совести. По колено воды. И я не господь Бог, не могу вам сказать, как будут проходить эти дни, как будут чередоваться морозные и не морозные дни. Но угадывать и не надо, надо работать. Организации, которые вы наняли как подрядные для выполнения этой работы, явно не справляются. Еще раз напоминаю: давайте публично обсудим договор. Не надо заказывать количество уборок, надо заказывать чистые дворы, улицы, тротуары и дороги", — обратила внимание Наталья Комарова.

Губернатор подчеркнула, что подобную оценку работы коммунальщиков она озвучивает не в первый раз: ранее тема качества уборки снега в Югре обсуждалась совместно с мэрами региона на комиссии по ЧС.

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"По колено воды". Наталья Комарова осталась недовольна уборкой снега в Сургуте

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Теги: Наталья Комарова, лужи, уборка снега



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