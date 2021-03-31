Все депутаты Госдумы сдали декларации о доходах – их опубликуют в течение двух недель

Все депутаты Госдумы в установленные законом сроки сдали декларации о доходах. Об этом сегодня сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он сообщил, что теперь изучением и проверкой проступивших сведений о доходах и имуществе займется соответствующая комиссия. "Не позднее чем через 14 рабочих дней декларации будут опубликованы на официальном сайте ГД", - добавил Володин.

Напомним, по закону депутаты Госдумы должны отчитываться о доходах за прошлый год до 1 апреля. В декларациях указываются также доходы и имущество супругов и несовершеннолетних детей.