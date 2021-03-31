31 Марта 2021
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Экономика В России Москва
бедность, зарплаты, задержки зарплаты, деньги, кошелек, пустой кошелек, нищета, доходы (2016) | Фото:liter.kz

Кудрин назвал причины, по которым бюджетный долг регионов вырос на 18% - максимум за десять лет

Регионы наращивают госдолг главным образом потому, что Москва забирает все больше денег в консолидированный бюджет, а обязательства у регионов остаются. Такую причину накопления дефицита региональных бюджетов назвал на отчете в Совете Федерации глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

По его словам, дефицит региональных бюджетов в 2020 году составил 676 млрд руб., при том, что в 2019 году был профицит – 4 млрд руб. В основном долг рос за счет введения антикризисных мер поддержки, расходы бюджетов выросли на 15%. Долг вырос на 18% - это максимум за последние десять лет. Прогнозируется, что в 2021 году региональные бюджеты недополучат еще 62 млрд руб.

В трех субъектах – Мордовии, Хакасии и Удмуртии – госдолг превысил 100% доходов. Больше всего аудиторов беспокоит, что заимствования идут на текущие расходы, то есть каждый год придется занимать все больше. "Это сложная модель, больше похожая на пирамиду", - отметил Кудрин.

Кудрин заявил, что причины накопления долгов есть и общие, трендовые, и индивидуальные. Главная общая причина – увеличение централизации доходов в рамках консолидированного бюджета. Хотя увеличивается дотационная поддержка Москвой регионов, их самостоятельность снижается, а обязательства центр с регионов не снимает, так что средств в итоге не хватает. К индивидуальным причинам глава СП отнес низкую финансовую дисциплину и низкий уровень прогнозирования расходов. Так, в Мордовии, где госдолг вырос на 27%, наблюдается прогноз нереалистичных объемов доходов.

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Кудрин назвал причины, по которым бюджетный долг регионов вырос на 18% - максимум за десять лет

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Теги: счетная палата, госдолг, регионы, бюджет



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