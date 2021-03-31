31 Марта 2021
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Наука и техника Свердловская область
ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В екатеринбургской больнице начали делать операции с помощью робота

В Екатеринбурге хирурги начали использовать роботизированную медицинскую технику. Она обеспечивает полную безопасность пациенту.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках национального проекта "Здравоохранение" в городскую клиническую больницу №40 был закуплен новый роботизированный ассистент. Робот используется при лапароскопических (малотравматичных) операциях и полностью или частично заменяет врача-ассистента, который обычно вручную удерживает и перемещает видеокамеру внутри операционного поля.

При этом Soloassist (что переводится как "один помощник") долго держит четкую картинку и беспрекословно слушается врача. Он обеспечивает оперирующему хирургу полную видимость всех областей операционного поля без ограничений.

операция с помощью робота(2021)|Фото: ДИП Свердловской области

Новое оборудование используется как в верхнем, там и в нижнем отделе брюшной полости, а кроме хирургии живота – для операций в гинекологии и урологии, при манипуляциях в лор-органах. Управлять аппаратом можно как с помощью джойстика, так и отдавая навигационные команды голосом.

Стоит отметить, что до роботизированного ассистента в малоинвазивной хирургии и нейрохирургии применялась механическая, а затем пневматическая искусственная хирургическая рука. Новая система предоставляет большую степень свободы по сравнению с предшественниками: хирург получает полный визуальный контроль в течение всей операции, что улучшает результаты вмешательств.

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В екатеринбургской больнице начали делать операции с помощью робота

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Теги: робот, операции, хирург, больница, Екатеринбург



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