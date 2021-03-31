В екатеринбургской больнице начали делать операции с помощью робота

В Екатеринбурге хирурги начали использовать роботизированную медицинскую технику. Она обеспечивает полную безопасность пациенту.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках национального проекта "Здравоохранение" в городскую клиническую больницу №40 был закуплен новый роботизированный ассистент. Робот используется при лапароскопических (малотравматичных) операциях и полностью или частично заменяет врача-ассистента, который обычно вручную удерживает и перемещает видеокамеру внутри операционного поля.

При этом Soloassist (что переводится как "один помощник") долго держит четкую картинку и беспрекословно слушается врача. Он обеспечивает оперирующему хирургу полную видимость всех областей операционного поля без ограничений.

Новое оборудование используется как в верхнем, там и в нижнем отделе брюшной полости, а кроме хирургии живота – для операций в гинекологии и урологии, при манипуляциях в лор-органах. Управлять аппаратом можно как с помощью джойстика, так и отдавая навигационные команды голосом.

Стоит отметить, что до роботизированного ассистента в малоинвазивной хирургии и нейрохирургии применялась механическая, а затем пневматическая искусственная хирургическая рука. Новая система предоставляет большую степень свободы по сравнению с предшественниками: хирург получает полный визуальный контроль в течение всей операции, что улучшает результаты вмешательств.