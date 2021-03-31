Счетная палата не нашла в 2020 году в Роскосмосе нецелевого использования средств

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин похвалил Роскосмос. Несмотря на то, что проверки госкорпорации в 2020 году выявили нарушения и при том на внушительную сумму, речь не идет о нецелевом использовании. "Роскосмос стал гораздо серьезнее относиться к финансовой дисциплине", - отметил Кудрин, выступая в Совете Федерации с отчетом. Он добавил, что в прошлом году не было таких нарушений, которые бы требовали реагирования правоохранительных органов. Чаще это проблемы с финансовой дисциплиной.