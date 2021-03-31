Активистке РСД из Екатеринбурга вменяют статью за пикет 8 марта

Активистке РСД (Российское социалистическое движение) Анне Ключник вменяют ч.5 ст. 20.2 КоАП за одиночный пикет в поддержку прав женщин 8 марта в Екатеринбурге. Наказать девушку собираются за "публичное мероприятие, объединенное единым замыслом и направленное на выражение и формирование поддержки прав женщин". По крайней мере именно такая формулировка содержится в копии протокола, которую Анне предоставили в полиции.

"Пикет" - это громкое слово. Я сфотографировалась с плакатом. К сожалению, в КоАП РФ в определении пикета нет параметра времени. Стоял ли ты с плакатом две минуты или полчаса - для закона не важно. Сфотографировался и пошел дальше - все равно пикет", - рассказывает Накануне.RU активистка.

По словам Анны, из полиции ей позвонили 17 марта, после чего сразу начались давление и угрозы. Так, в словах правоохранителей звучала фраза "нам придется вас доставить в полицию", а позже пришло СМС с указанием места и времени для "дачи объяснений по факту участия в несогласованном публичном мероприятии".

"После совещания с адвокатом и правозащитной организацией ОВД-инфо мною было принято решение ни в коем случае не ходить без повестки. В таких случаях важно помнить, что ваше присутствие на опросе или беседе - это право, а не обязанность, а полиция может убеждать в обратном", - рассказывает Анна.

Только после вручения повестки и под руку с адвокатом девушка направилась в отделение полиции. Там ее ознакомили с материалами дела, среди которых были фотографии из социальных сетей и видео с камеры наружного наблюдения, из-за плохого качества которого не разобрать лиц и даже цвета одежды прохожих.

Активистка с адвокатом отказались давать объяснения по административному делу по статье "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", сославшись на ст. 51 Конституции РФ. А позже девушке выдали протокол с весьма интересной формулировкой.

Сейчас Анна находится дома: никаких ограничений в отношении активистки применено не было. Девушке сообщили, что позже пришлют СМС со временем и местом, где пройдет суд. По ч.5 ст. 20.2 КоАП екатеринбурженке грозит от 10 до 20 тыс. руб. штрафа или 40 ч. обязательных работ. По мнению активистки, полиции нужны были ее показания для большей доказательной базы и, если бы она пришла в отделение без адвоката, на нее продолжили бы оказывать всяческое давление.

Лозунг "Политика - женское дело" Анна выбрала не случайно, поскольку считает, что в правительстве должно работать больше женщин. В своем утверждении активистка опирается, в том числе, и на заявления российского политолога и публициста Екатерины Шульман, которая отметила положительные результаты в борьбе с пандемией в тех странах, где главенствующую и подавляющую роль в правительстве занимают женщины.

"Я решила напомнить историческое значение праздника 8 марта и то, что для женщин по-прежнему закрыты многие двери - вспомнить хотя бы такое явление как "стеклянный потолок", список профессий, ограниченных для женщин. Выбрала короткий и емкий слоган, сфотографировалась с плакатом на фоне стены на улице имени Розы Люксембург - женщины, которой мы многим обязаны. Для меня это был символичный и красивый жест. Но, к сожалению, высказывать свою гражданскую позицию сейчас опасно, даже с помощью одиночного пикета. Иметь свое мнение по актуальному вопросу нельзя, защищать права женщин - наказуемо. Сейчас огромное давление оказывается на правозащитные НКО, помогающие женщинам, пострадавшим от насилия, добрались и до плакатов", - заключила активистка.