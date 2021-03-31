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Происшествия Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске прокуратура обжалует домашний арест водителя, который пьяным насмерть сбил женщину

В Челябинске прокуратура обжалует решение суда о домашнем аресте водителя, который насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло вечером 29 марта на улице 60-летия Октября. Мужчина за рулем Ниссан Террано сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. От полученных травм 55-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Водителя задержали. Известно, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

"В настоящее время прокуратурой Челябинска решается вопрос об обжаловании постановления суда в связи с несправедливостью избранной меры пресечения и ее несоответствием обстоятельствам совершенного преступления", - сообщили в прокуратуре.

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В Челябинске прокуратура обжалует домашний арест водителя, который пьяным насмерть сбил женщину

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Теги: ДТП, пешеход, пешеходный переход, уголовное дело, домашний арест,



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