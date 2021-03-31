Посла РФ вызвали в МИД Италии после задержаний по делу о шпионаже

МИД Италии вызвал посла РФ Сергея Разова после сообщений о задержании российского дипломата по обвинению в шпионаже, передает РИА Новости.

Ранее газета Le Repubblica сообщила, что подозреваемые - итальянский военнослужащий и российский военный, который якобы представлялся сотрудником посольства РФ. Задержание было произведено в момент, когда капитан итальянского флота передавал документы в обмен на деньги.

По данным Corriere della Sera, капитан ВМС Италии якобы также передавал россиянину секретные сведения из НАТО. Итальянца арестовали, российского офицера выдворят из страны.

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