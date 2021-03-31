Счетная палата участвует в тендере на аудит ОЗХО, МАГАТЭ и Интерпола

Счетная палата России участвует в тендере на аудит работы таких международных организаций как ОЗХО, МАГАТЭ и Интерпол. Об этом сообщил глава палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации. Он сообщил, что СП России уже ведет проверку Организации ООН по промышленному развитию и "уже много чего выявила".

В России СП планирует провести 440 проверок (против 334 таких мероприятий в прошлом году). По словам Кудрина, два месяца в 2020 году аудиторы почти не работали из-за локдауна и моратория на проверки. Впрочем, 50 ведомств и министерств открыли доступ к своим материалам и их проверяли дистанционно, хотя, как отметил Кудрин, большую часть нарушений выявляют при проведении выездных мероприятий, а они были сокращены на 38%.

За 2020 год было выявлено 3 тыс. нарушений на сумму более 355 млрд руб., 148 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 16 млрд руб. – в три раза больше, чем в 2019 году – возвращено в бюджет.