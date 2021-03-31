Новый глава Красноуфимска официально вступил в должность

В уральском городе Красноуфимск состоялась торжественная церемония официального вступления в должность нового главы города.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, 25 марта по решению думы городского округа новым главой Красноуфимска стал Михаил Конев. Он набрал более половины голосов депутатов из числа присутствующих на заседании.

Прежним главой города был Вадим Артемьевских. Избрание нового руководителя муниципалитета проходило из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

30 марта в Центре культуры и досуга Красноуфимска состоялась инаугурация Конева. Срок полномочий избранного главы составляет пять лет.