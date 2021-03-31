В российских школах могут ввести уроки цифровой грамотности

В 2022-2023 учебном году в российских школах могут ввести уроки цифровой грамотности. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, сейчас готовятся соответствующие программы, они должны пройти экспертизы. При этом он считает, что эти уроки должны быть обязательными, потому что если дать детям выбор, то они могут отказаться. Уроки цифровой грамотности могут внести в курс ОБЖ или бывшего труда, а ныне - дизайна и технологии. Также рассматривается вариант включения в программу информатики.

Минцифры и Минпросвещения инициативу поддерживают. Разрабатывается концепция курса. Что в него будет входить и с какого класса это будут проходить, депутат не уточнил.

Недавно Минпросвещения и Минцифры подготовили проект приказа, который фактически отменяет традиционную школу и заменяет ее "цифровой школой". Обучение как таковое отменяется и заменяется пользованием цифровыми технологиями, а действия каждого школьника будут отслеживаться через идентификацию и аутентификацию через ЕСИА. На сайте проектов нормативных правовых актов его поддержали только 35 человек, а более 4 тыс. выразили несогласие.