Покупателей квартир хотят обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих хозяев

Ассоциация "ЖКХ и городская среда" направила в Минстрой законопроект, который обязывает новых собственников квартир погашать долги предыдущих собственников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), пишут "Известия".

Сейчас, согласно Жилищному кодексу при продаже квартиры долги по взносам на капитальный ремонт переходят к новому собственнику, а за управление, содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги остаются за предыдущим хозяином квартиры.

Отмечается, что покупатели, приобретая жилье, часто не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники пропадают, не выплатив их.

В Минстрое заявили, что озвучат позицию по предложению ассоциации после изучения документа.

Ранее сообщалось, что долги россиян за коммунальные услуги за время пандемии выросли на 55 млрд руб. – до 625 млрд руб. Порядка 276 млрд руб. граждане задолжали управляющим компаниям и ТСЖ. Еще 350 млрд руб. - долги жителей непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

Эксперты полагают, что это очень большой прирост, причем часть должна никогда не будет погашена.