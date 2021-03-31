Только 4% заемщиков по программе "Сельская ипотека" являются жителями села

Программа "Сельская ипотека" работает, но не на ту аудиторию, на которую была рассчитана. По данным Счетной палаты России, только 4% заемщиков по программе – селяне, остальные являются городскими жителями. "Сельская ипотека недоступна для большинства жителей села", - заявил аудитор СП Алексей Каульбарс в Совете Федерации.

Он отметил, что проблемы существуют и с газификацией: присоединение к сетям сопоставимо со средней зарплатой на селе (по данным Минсельхоза, в прошлом году средняя зарплата в АПК за месяц составила 31 тыс. руб.), а в ряде регионов оно превышает среднюю зарплату в два раза.

Министерство сельского хозяйства отчитывается об улучшении ситуации с качеством питьевой воды на селе, но это происходит за счет физического сокращения населения, а не за счет улучшения качества воды как таковой.