Германия и Канада приостановили применение вакцины AstraZeneca из-за тромбоза

Германия и Канада приостановила прививки вакциной AstraZeneca людям младше 60 и 55 лет соответственно. Причиной стали случаи тромбоза после прививок.

Как заявил сенатор по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи, это решение принято в качестве меры предосторожности. Spiegel сообщает, что в понедельник был зафиксирован 31 случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca, а девять человек скончались.

Зампредседателя Национального консультативного комитета по иммунизации Канады Шелли Дикс заявил, что "с учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность касательно пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет". Доктор Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитоба отметила, что вероятность тромбоза примерно в 10 раз выше, чем предполагалось, - не один на миллион, а один на 100 тыс.

На днях Минздрав Канады даже разместил на этикетке вакцины AstraZeneca предупреждение о риске возникновения тромбов после прививки.

Ранее многие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca. Корпорация заверила в том, что ее вакцина безопасна. Европейское агентство лекарственных средств, Британский медицинский регулятор и нидерландский центр побочных эффектов Lareb тоже не нашли связи с образованием тромбов. А вот норвежские эксперты пришли к выводу, что вакцина вызывает тромбы. К такому же выводу пришли исследователи из Германии, пишет The Wall Street Journal. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что AstraZeneca могла предоставить неполные данные об испытаниях своей вакцины.

Как сообщалось, вакцина от коронавируса корпорации AstraZeneca получила название Vaxzevria.