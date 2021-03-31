Китайские эксперты заявили, что коронавирус возник не на рынке морепродуктов

Китайской экспертной группе, работающей совместно со специалистами ВОЗ, не удалось найти следов происхождения новой коронавирусной инфекции на рынке морепродуктов в Ухане.

Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", эксперт Лян Ваньнянь заявил, что первый случай заболевания действительно зафиксирован в Ухане 8 декабря 2019 г. Однако первое заражение на рынке отмечено лишь четыре дня спустя. Рынок стал крупным очагом заболеваемости во второй половине месяца, однако в это время инфекция уже распространялась и по другим районам города.

Отбор проб и мониторинг летучих мышей в провинции Хубэй, а также большого количества домашнего скота, домашней птицы и диких животных в различных частях Китая не выявили новых коронавирусов и никаких свидетельств новых коронавирусов, циркулировавших среди них до вспышки.

Не исключено, что коронавирус был принесён на рынок заражёнными людьми и дальше распространялся уже через морепродукты и другую продукцию в холодовой цепи.

Напомним, ранее китайские дипломаты высказывали предположение о том, что вирус в Ухань могли завезти американские военные, прибывшие в город в ноябре 2019 г. для участия в армейских играх.