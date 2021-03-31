31 Марта 2021
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Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Китайские эксперты заявили, что коронавирус возник не на рынке морепродуктов

Китайской экспертной группе, работающей совместно со специалистами ВОЗ, не удалось найти следов происхождения новой коронавирусной инфекции на рынке морепродуктов в Ухане.

Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", эксперт Лян Ваньнянь заявил, что первый случай заболевания действительно зафиксирован в Ухане 8 декабря 2019 г. Однако первое заражение на рынке отмечено лишь четыре дня спустя. Рынок стал крупным очагом заболеваемости во второй половине месяца, однако в это время инфекция уже распространялась и по другим районам города.

Отбор проб и мониторинг летучих мышей в провинции Хубэй, а также большого количества домашнего скота, домашней птицы и диких животных в различных частях Китая не выявили новых коронавирусов и никаких свидетельств новых коронавирусов, циркулировавших среди них до вспышки.

Не исключено, что коронавирус был принесён на рынок заражёнными людьми и дальше распространялся уже через морепродукты и другую продукцию в холодовой цепи.

Напомним, ранее китайские дипломаты высказывали предположение о том, что вирус в Ухань могли завезти американские военные, прибывшие в город в ноябре 2019 г. для участия в армейских играх.

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Китайские эксперты заявили, что коронавирус возник не на рынке морепродуктов

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Теги: Китай, коронавирус, ковид, Ухань



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