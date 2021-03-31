31 Марта 2021
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Общество Челябинская область
пункт микрозаймов демонтаж Челябинск (2016) | Фото: ГУ МВД РФ по Челябинской области

В Челябинске жителям разрешили самим сносить незаконные киоски

Депутаты Челябинской гордумы утвердили порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Новый порядок расширяет полномочия внутригородских районов по демонтажу незаконных киосков. Это дает возможность участия в процессе юридическим и физическим лицам. Также Порядок предусматривает проведение мероприятий по благоустройству территории после демонтажа, значительно сокращает сроки рассмотрения документов.

Информации о незаконно расположенных объектах будет размещаться на сайте администрации города. Это позволит жителям домов предпринимать действия для демонтажа незаконных объектов с привлечением внебюджетных средств. В этих случаях за перевоз и хранение демонтированного ларька плата взиматься не будет.

"На демонтаж незаконных объектов в бюджете Челябинска заложено 3 миллиона рублей вместо необходимых 40 миллионов рублей. Поэтому Порядок предоставляет гражданам механизм проявлять инициативу и демонтировать незаконные объекты за счет привлечения внебюджетных средств", - рассказал спикер гордумы Андрей Шмидт.

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В Челябинске жителям разрешили самим сносить незаконные киоски

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Теги: киоски, ларьки, демонтаж, гордума, депутаты,



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