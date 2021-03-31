31 Марта 2021
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Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург получит 60 новых автобусов в лизинг

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) поставит в Екатеринбург 60 новых автобусов для пассажирских перевозок. Сумма контракта составляет 799 млн 220 тыс. 400 руб., сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, что ГТЛК принадлежит Минтрансу РФ. Компания стала единственной, кто заявился на конкурс на оказание услуг по финансовой аренде(лизингу) городского автобуса большой вместимости. Новый транспорт выйдет на маршруты №24, 28 и 30 уже в конце текущего года.

Финансирование предусматривает три источника: федеральный, областной и городской. Все автобусы будут оснащены автоматической системой обнаружения и тушения пожара, видеонаблюдением, тахографом, Wi-Fi, программой контроля за состоянием водителя, а также оборудованием для перевозки маломобильных граждан.

Напомним, что в середине марта в мэрии Екатеринбурга стартовал конкурс по выбору нового перевозчика, который должен будет обслуживать сразу пять автобусных направлений. Среди них маршруты: №40 (№11 на данный момент), №38, №12, №042 и №070. Согласно информации на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 35 млн 877 тыс. 239,67 руб.

Это не единственные изменения, которые ждут горожан в текущем году. В рамках проекта по улучшению транспортной сети в уральской столице с 2021 г. начнется замена маршрутов общественного транспорта. За счет обновления маршрутной сети планируется повысить комфортность и привлекательность транспорта общего пользования для населения, улучшить регулярность движения и снизить отрицательное воздействие на окружающую среду.

Тем временем, в администрации Екатеринбурга начали обсуждать планы по повышению стоимости проезда в общественном транспорте. При этом в мэрии заверили, что в этом году цена поездки останется прежней. Зато в ближайшее время в 57 новых автобусов, которые город получил в прошлом году, на маршрутах №21, 25 и 50 должны появиться валидаторы - транспортные терминалы для самостоятельной оплаты проезда.

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Екатеринбург получит 60 новых автобусов в лизинг

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Теги: автобус, Екатеринбург, поставка, лизинг



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