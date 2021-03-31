31 Марта 2021
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Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон (2017) | Фото: Пресс-служба Кремля

Франция заявила об "обязательствах России" прекратить огонь в Донбассе

Вопреки Минским соглашениям, Франция считает, что именно Россия должна взять на себя ответственность за прекращение военного конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении на сайте президента Франции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.
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Париж обвинил Россию так: "Отмечена необходимость решительного обязательства России по стабилизации режима прекращения огня на Украине и выработки пути выхода из кризиса при соблюдении Минских договоренностей". То есть формально упомянуты Минские соглашения, в которых, к слову, Россия вообще не фигурирует.

Интересно, что в заявлении немецкого правительства обвинений России нет.

Пресс-служба Кремля сообщила, что была подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы для урегулирования конфликта. А Путин подчеркнул важность налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса. С российской стороны была также выражена "серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения".

Напомним, главнокомандующий и глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинская армия готова к наступлению на Донбасс и ожидает только приказа.

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Франция заявила об "обязательствах России" прекратить огонь в Донбассе

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Теги: Украина, Россия, Франция, Донбасс



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