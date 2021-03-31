Всё растет: и экспорт, и урожаи, и… цены – глава Минсельхоза отчитался о ситуации в отрасли

31 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
уборочная комбайн (2016) | Фото: Накануне.ru

Всё растет: и экспорт, и урожаи, и… цены – глава Минсельхоза отчитался о ситуации в отрасли

Экспорт российской сельхозпродукции в 2020 году впервые превысил импорт, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. По его словам, было экспортировано товаров на $30,7 млрд, получено право на экспорт еще в 24 новые страны, рассказал министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам Патрушева, в 2020 году рентабельность производства в АПК составила 18%, убыточные производства составляют 12%. Средняя зарплата в отрасли составила почти 31 тыс. руб.

В ведомстве сообщили, что почти все показатели по растениеводству превысили плановые показатели. Проблемы были с сахарной свеклой: ожидается, что в этом году сев ее вырастет на 15%.

Посевная уже стартовала в 21 регионе. В прошлом году фермеры приобрели 59 тыс. единиц сельхозтехники: "Теперь техника выбывает медленнее, чем закупается. Порядка 63 тыс. единиц техники планируется купить в 2021 году".

Впрочем, министр отметил пункты, по которым показатели доктрины продовольственной безопасности не достигнуты: не достигнута обеспеченность по молоку и молочным продуктам (84% в 2020 году), картофелю (86%), овощам и бахчевым (87%), фруктам и ягодам (40%), семенам (65%).

Патрушев указал, что главным решением проблемы недостижения показателей является увеличение посевных земель. За десять лет планируется ввести дополнительные 13 млн га.

В зоне риска по росту цен для населения и промышленности находятся зерновые и продукция переработки. Патрушев считает, что "цены на хлеб и муку стабилизировались" благодаря принятым государством мерам поддержки. Другие рисковые продукты: сахар, подсолнечное масло, продукция птицеводства (из-за гриппа птиц).

"Мы понимаем, что активное вмешательство государства в рыночные механизмы может негативно отразиться на инвестклимате и в целом на бизнесе. В среднесрочной перспективе мы надеемся вернуться в стабильные условия ведения бизнеса", - заключил министр.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Всё растет: и экспорт, и урожаи, и… цены – глава Минсельхоза отчитался о ситуации в отрасли

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий патрушев, минсельхоз, цены, продукты, посевная



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети