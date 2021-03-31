Всё растет: и экспорт, и урожаи, и… цены – глава Минсельхоза отчитался о ситуации в отрасли

Экспорт российской сельхозпродукции в 2020 году впервые превысил импорт, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. По его словам, было экспортировано товаров на $30,7 млрд, получено право на экспорт еще в 24 новые страны, рассказал министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам Патрушева, в 2020 году рентабельность производства в АПК составила 18%, убыточные производства составляют 12%. Средняя зарплата в отрасли составила почти 31 тыс. руб.

В ведомстве сообщили, что почти все показатели по растениеводству превысили плановые показатели. Проблемы были с сахарной свеклой: ожидается, что в этом году сев ее вырастет на 15%.

Посевная уже стартовала в 21 регионе. В прошлом году фермеры приобрели 59 тыс. единиц сельхозтехники: "Теперь техника выбывает медленнее, чем закупается. Порядка 63 тыс. единиц техники планируется купить в 2021 году".

Впрочем, министр отметил пункты, по которым показатели доктрины продовольственной безопасности не достигнуты: не достигнута обеспеченность по молоку и молочным продуктам (84% в 2020 году), картофелю (86%), овощам и бахчевым (87%), фруктам и ягодам (40%), семенам (65%).

Патрушев указал, что главным решением проблемы недостижения показателей является увеличение посевных земель. За десять лет планируется ввести дополнительные 13 млн га.

В зоне риска по росту цен для населения и промышленности находятся зерновые и продукция переработки. Патрушев считает, что "цены на хлеб и муку стабилизировались" благодаря принятым государством мерам поддержки. Другие рисковые продукты: сахар, подсолнечное масло, продукция птицеводства (из-за гриппа птиц).

"Мы понимаем, что активное вмешательство государства в рыночные механизмы может негативно отразиться на инвестклимате и в целом на бизнесе. В среднесрочной перспективе мы надеемся вернуться в стабильные условия ведения бизнеса", - заключил министр.