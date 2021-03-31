"Похоже на храм": жители Екатеринбурга заметили новый странный объект у ДИВСа

Жители Екатеринбурга заметили непонятный объект, который активно монтируют у Дворца игровых видов спорта. Оказалось, что это стела, которая будет установлена на въезде в Вологду.

В редакцию Накануне.RU обратились читатели, которые обнаружили у ДИВСа неизвестную металлическую конструкцию, похожую на храм. По их словам, ее монтируют возле станции метро "Динамо", недалеко от скейтпарка.

Мы обратились за разъяснениями в администрацию Железнодорожного района. Там пояснили, что это стела из нержавеющей стали, изготовленная в Екатеринбурге с использованием инновационных технологий.

"В 2018 году после завершения строительства объездной дороги федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Вологде провели конкурс арт-объектов под слоганом "Мы вологжане. Мы вам рады!" на разработку стелы. Победил эскиз в виде Софийского собора. Это памятник архитектуры федерального значения, визитная карточка старинного русского города, сохранившийся в Вологде до наших дней", - рассказали в администрации.

Уральское предприятие "Региональный центр лазерных технологий" (ЗАО "РЦЛТ") приняло участие в конкурсе, разработав конструкторскую документацию и изготовив уникальную металлоконструкцию высотой 10 метров. Но первыми монумент увидят не вологжане, а жители и гости Екатеринбурга.

Сейчас изготовители проводят пробную сборку стелы рядом с Дворцом игровых видов спорта. Презентация пройдет у ДИВСа завтра, 1 апреля, в 14 часов.