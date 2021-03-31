"Похоже на храм": жители Екатеринбурга заметили новый странный объект у ДИВСа

31 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
Стела из нержавеющей стали, изготовленная в Екатеринбурге с использованием инновационных технологий (2021) | Фото: Накануне.RU

"Похоже на храм": жители Екатеринбурга заметили новый странный объект у ДИВСа

Жители Екатеринбурга заметили непонятный объект, который активно монтируют у Дворца игровых видов спорта. Оказалось, что это стела, которая будет установлена на въезде в Вологду.

В редакцию Накануне.RU обратились читатели, которые обнаружили у ДИВСа неизвестную металлическую конструкцию, похожую на храм. По их словам, ее монтируют возле станции метро "Динамо", недалеко от скейтпарка.

Мы обратились за разъяснениями в администрацию Железнодорожного района. Там пояснили, что это стела из нержавеющей стали, изготовленная в Екатеринбурге с использованием инновационных технологий.

Стела из нержавеющей стали, изготовленная в Екатеринбурге с использованием инновационных технологий(2021)|Фото: железнодорожный.екатеринбург.рф

"В 2018 году после завершения строительства объездной дороги федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Вологде провели конкурс арт-объектов под слоганом "Мы вологжане. Мы вам рады!" на разработку стелы. Победил эскиз в виде Софийского собора. Это памятник архитектуры федерального значения, визитная карточка старинного русского города, сохранившийся в Вологде до наших дней", - рассказали в администрации.

Уральское предприятие "Региональный центр лазерных технологий" (ЗАО "РЦЛТ") приняло участие в конкурсе, разработав конструкторскую документацию и изготовив уникальную металлоконструкцию высотой 10 метров. Но первыми монумент увидят не вологжане, а жители и гости Екатеринбурга.

Стела из нержавеющей стали, изготовленная в Екатеринбурге с использованием инновационных технологий(2021)|Фото: Накануне.RU

Сейчас изготовители проводят пробную сборку стелы рядом с Дворцом игровых видов спорта. Презентация пройдет у ДИВСа завтра, 1 апреля, в 14 часов.

Стела из нержавеющей стали, изготовленная в Екатеринбурге с использованием инновационных технологий(2021)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Похоже на храм": жители Екатеринбурга заметили новый странный объект у ДИВСа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: собор, ДИВС, стела, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети