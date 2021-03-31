СМИ: Мытищинский стрелок сам поджег свой дом

Владимир Барданов, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Вешки, сам поджег свой дом и несколько часов "оборонялся" гранатами, пока не умер в огне.

Напомним, полиция и ФСБ 30 марта приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия. Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Барданов ранил в ногу сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, затем Барданов вынужденно перебрался на третий этаж и поджег дом изнутри. Спустя несколько часов огонь охватил помещение, где с арсеналом из нескольких ящиков патронов и гранат забаррикадировался Барданов.

Предположительно часть арсенала сдетонировала, мужчина погиб. Полностью потушить пожар удалось лишь к 5 утра среды.

Ранее сообщалось, что коттедж начал гореть после того, как силовики обстреляли его из гранатометов.

Депутат Александр Хинштейн опубликовал фотографии арсенала Барданова, который он хранил у себя дома. "Судя по фотографиям, Барданов мог бы отстреливаться из дома целую вечность", - отмечает телеграм-канал Baza.

В частности, в доме нашли карабин СКС-45, пистолет-пулемет "Кедр", два пистолета-пулемета Sa vz.23, ручной пулемет РПК, три АКМ, ППС-43, пистолет ТТ.