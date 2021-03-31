31 Марта 2021
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Общество Челябинская область
(2005) | Фото: www.sowa.ru

ЧОП, охранявший исторический музей в Челябинске, включили в реестр недобросовестных поставщиков

Частную охранную организацию "Виктория", охранявшую государственный исторический музей Южного Урала, включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об это на пресс-конференции о нарушениях в госзакупках по нацпроектам рассказала заместитель руководителя УФАС Влада Ливончик, передает корреспондент Накануне.RU.

Организация неоднократно становилась победителем закупок по охране этого объекта. В конце 2020 г. заказчик отклонил заявку организации. Однако УФАС указало, что у заказчика не было оснований для отклонения заявки. В результате ЧОО "Виктория" снова было признано победителем.

Однако заключив контракт, организация существенно нарушала условия его выполнения.

"Были многочисленные нарушения не только формальные, в виде не предоставления списка охранников, удостоверений охранников. Было и нарушение трудового законодательства, когда одни и те же охранники выходили на вторые сутки. Не были представлены сведения о наличии оружия, потому что было зарегистрировано только одного оружие на эту организацию, что не позволяло исполнить условия контракта. Не сработала группа быстрого реагирования. Эти факты каждый раз заказчиком фиксировались", - рассказала Влада Ливончик.

В результате контракт был расторгнут в одностороннем порядке, а УФАС включило ЧОО, его учредителей и исполнительный орган в реестр недобросовестных поставщиков.

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ЧОП, охранявший исторический музей в Челябинске, включили в реестр недобросовестных поставщиков

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Теги: ЧОП, охрана, исторический музей, УФАС,



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