ЧОП, охранявший исторический музей в Челябинске, включили в реестр недобросовестных поставщиков

Частную охранную организацию "Виктория", охранявшую государственный исторический музей Южного Урала, включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об это на пресс-конференции о нарушениях в госзакупках по нацпроектам рассказала заместитель руководителя УФАС Влада Ливончик, передает корреспондент Накануне.RU.

Организация неоднократно становилась победителем закупок по охране этого объекта. В конце 2020 г. заказчик отклонил заявку организации. Однако УФАС указало, что у заказчика не было оснований для отклонения заявки. В результате ЧОО "Виктория" снова было признано победителем.

Однако заключив контракт, организация существенно нарушала условия его выполнения.

"Были многочисленные нарушения не только формальные, в виде не предоставления списка охранников, удостоверений охранников. Было и нарушение трудового законодательства, когда одни и те же охранники выходили на вторые сутки. Не были представлены сведения о наличии оружия, потому что было зарегистрировано только одного оружие на эту организацию, что не позволяло исполнить условия контракта. Не сработала группа быстрого реагирования. Эти факты каждый раз заказчиком фиксировались", - рассказала Влада Ливончик.

В результате контракт был расторгнут в одностороннем порядке, а УФАС включило ЧОО, его учредителей и исполнительный орган в реестр недобросовестных поставщиков.