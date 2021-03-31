Текслер попросил включить в инвестплан региона строительство больниц в Магнитогорске и Златоусте

В Совете Федерации на этой неделе прошли дни Челябинской области. Перед сенаторами выступили губернатор региона Алексей Текслер и спикер регионального заксобрания Владимир Мякуш. Они подняли вопросы, относящиеся не только к Южному Уралу, но и в целом к стране.

Например, Мякуш предложил на федеральном уровне закрепить правила изменения границ ООПТ регионального значения. Он рассказал, что в областной столице надо строить детский центр онкохирургии, и сделать это лучше всего рядом с детской больницей на территории ООПТ Челябинский городской бор. Регион изменил статус нужных земель, но суд отменил решение из-за отсутствия заключения Минприроды России, отметил спикер заксобрания.

Также он затронул тему содержания домашних животных, которая актуальна для всей России. Парламентарий предложил создать федеральные правила содержания животных, а регионам предоставить право регистрировать питомцев. Также он предложил внести в КоАП штрафы за нарушения правил содержания животных – сделать это надо на федеральном уровне.

Мякуш также предложил придать импульс теме с региональным развитием высшей школы – законодательство в этой области было скорректировано, но только в первом чтении в Госдуме.

Наконец, спикер областного заксобрания попросил помочь регионам с оплатой отпусков медикам. Стимулирующие доплаты они получали из федерального бюджета, а отпуска им теперь должна оплатить область, денег на соответствующий уровень выплат у бюджета региона просто нет.

Алексей Текслер же попросил Совет Федерации решить такую проблему регионов как отсутствие индексации на выравнивание бюджетного неравенства. Да и вообще продлить программу субсидирования на эти цели до 2025 года, поскольку в период пандемии прекращать эти дотации нецелесообразно.

Губернатор также попросил поддержать ускорение финансирования реконструкции федеральной трассы М-5 "Урал": в ближайшее время должна быть завершена реконструкция на участке Екатеринбург – Челябинск (четыре полосы) и в то же время реконструкция продолжается в сторону Уфы.

Текслер также попросил включить в индивидуальный инвестплан региона строительство двух многопрофильных больниц – в Магнитогорске и Златоусте.

Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что перед днями Челябинской области читала соцсети и изучала жалобы жителей региона. И пришла к выводу, что один из главных вопросов – "маршруточная мафия". "Надо, конечно, помогать Челябинску с обновлением парка и автобусов, и троллейбусов, и продвигать идею строительства метро в седьмом по размеру городе России. Но с вопросом перевозок на частном транспорте надо разобраться. Нельзя чтобы люди ездили на ведрах с гвоздями", - отметила председатель верхней палаты парламента.