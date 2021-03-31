Текслер попросил включить в инвестплан региона строительство больниц в Магнитогорске и Златоусте

31 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область В России Москва
Алексей Текслер, врио губернатора Челябинской области, Николай Цуканов (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер попросил включить в инвестплан региона строительство больниц в Магнитогорске и Златоусте

В Совете Федерации на этой неделе прошли дни Челябинской области. Перед сенаторами выступили губернатор региона Алексей Текслер и спикер регионального заксобрания Владимир Мякуш. Они подняли вопросы, относящиеся не только к Южному Уралу, но и в целом к стране.

Например, Мякуш предложил на федеральном уровне закрепить правила изменения границ ООПТ регионального значения. Он рассказал, что в областной столице надо строить детский центр онкохирургии, и сделать это лучше всего рядом с детской больницей на территории ООПТ Челябинский городской бор. Регион изменил статус нужных земель, но суд отменил решение из-за отсутствия заключения Минприроды России, отметил спикер заксобрания.

Также он затронул тему содержания домашних животных, которая актуальна для всей России. Парламентарий предложил создать федеральные правила содержания животных, а регионам предоставить право регистрировать питомцев. Также он предложил внести в КоАП штрафы за нарушения правил содержания животных – сделать это надо на федеральном уровне.

Мякуш также предложил придать импульс теме с региональным развитием высшей школы – законодательство в этой области было скорректировано, но только в первом чтении в Госдуме.

Наконец, спикер областного заксобрания попросил помочь регионам с оплатой отпусков медикам. Стимулирующие доплаты они получали из федерального бюджета, а отпуска им теперь должна оплатить область, денег на соответствующий уровень выплат у бюджета региона просто нет.

Алексей Текслер же попросил Совет Федерации решить такую проблему регионов как отсутствие индексации на выравнивание бюджетного неравенства. Да и вообще продлить программу субсидирования на эти цели до 2025 года, поскольку в период пандемии прекращать эти дотации нецелесообразно.

Губернатор также попросил поддержать ускорение финансирования реконструкции федеральной трассы М-5 "Урал": в ближайшее время должна быть завершена реконструкция на участке Екатеринбург – Челябинск (четыре полосы) и в то же время реконструкция продолжается в сторону Уфы.

Текслер также попросил включить в индивидуальный инвестплан региона строительство двух многопрофильных больниц – в Магнитогорске и Златоусте.

Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что перед днями Челябинской области читала соцсети и изучала жалобы жителей региона. И пришла к выводу, что один из главных вопросов – "маршруточная мафия". "Надо, конечно, помогать Челябинску с обновлением парка и автобусов, и троллейбусов, и продвигать идею строительства метро в седьмом по размеру городе России. Но с вопросом перевозок на частном транспорте надо разобраться. Нельзя чтобы люди ездили на ведрах с гвоздями", - отметила председатель верхней палаты парламента.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Текслер попросил включить в инвестплан региона строительство больниц в Магнитогорске и Златоусте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алексей текслер, владимир мякуш, валентина матвиенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети