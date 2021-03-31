Конкурс по восстановлению Краснознаменной группы признан несостоявшимся

В администрации Екатеринбурга заявили, что конкурс по восстановлению Краснознаменной группы признан несостоявшимся.

Напомним, ранее мэрия разместила на сайте госзакупок документы по поиску подрядчика, который займется ремонтом плотины, точнее, той части, на которой ранее стоял легендарный памятник. Работы предусматривали несколько этапов, включая ремонт кровли и фасадов павильона плотины.

Одним из этапов должно было стать восстановление Краснознаменной группы уже к лету. Исполнителю готовы были заплатить 4 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, конкурсные процедуры закупки "Капитальный ремонт павильона подъемных механизмов плотины городского пруда", проводившиеся с 19 по 29 марта, завершены.

"В связи с тем, что на него не было подано ни одной заявки, конкурс объявлен несостоявшимся", - пояснили в мэрии.

Там напомнили, что это была уже вторая попытка определить подрядчика, которая не увенчалась успехом.

"Вследствие отсутствия заинтересованности подрядчиков в выполнении работ на данном сложном объекте принято решение о приостановке размещения муниципального заказа. Дальнейшие решения будут приниматься отдельно", - добавили в администрации.

Напомним, ранее ветераны Екатеринбурга вновь потребовали вернуть Краснознаменную группу на ее прежнее место. Согласно опросу, за это же выступает и большинство жителей уральской столицы.