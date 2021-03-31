Полиция разыскивает ночных гонщиков, проехавших по "Россельбану" с выключенными фарами

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга разыскивают владельцев авто, устроивших ночные гонки по "Россельбану", сообщили Накануне.RU в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Любители "погонять" на большой скорости не постыдились заснять свои действия на видео, а вот номера с машин предварительно сняли. "Незаметными" владельцы черных Mercedes-Benz-Gelandewagen, BMW, Infiniti, Volkswagen и Audi решили остаться и для других участников движения на Кольцовском тракте. Недобросовестные автовладельцы посчитали хорошей идеей вести машину ночью с выключенными фарами, что не только является незаконным, но и создает опасную ситуацию на дороге.

По данному факту полицией проводится проверка.

Напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области в целом участились случаи ДТП, причиной которых часто является непростая ситуация на дорогах в период межсезонья. По данному факту региональное управление ГИБДД на прошлой неделе выпустило предупреждение для водителей.