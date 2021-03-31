УФАС выявило нарушения в конкурсе на благоустройство парка Дружбы в Челябинске

Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству парка Дружба. Об это на пресс-конференции о нарушениях в госзакупках по нацпроектам рассказала заместитель руководителя УФАС Влада Ливончик, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчиком работ выступала администрация Тракторозаводского района Челябинска. Начальная цена закупки – 36,7 млн руб.

"Конкурсная документация предполагала наличие очень многих производственных мощностей, разных машин, оборудования, которые устно заказчик пытался объяснить для чего они нужны в той или иной ситуации. Речь шла об укладке тротуарной плитки. При это заказчику для оценки и определения наилучших условий захотелось оценить наличие автомобилей самосвалов грузоподъемностью не менее 15 т. с краном манипуляторной установки", - рассказала она.

По мнению заявителя, таких машин не существует. Однако подтвердить эти факты он не смог.

"Мы сделали вывод, что эти критерии и сведения не свидетельствуют об объективной необходимости или невозможности выполнения работ без применения оборудования с такими характеристиками. Заказчик за такие нарушения должен и будет привлечен к административной ответственности", - подчеркнула она.

Предписания по итогам рассмотрения УФАС выдавать не стал.