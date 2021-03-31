В Тюменской области по нацпроекту появится медицинский центр неврологии и гирудотерапии

Невролог Владимир Васильев после 29 лет работы по специальности стал предпринимателем. В сентябре 2020 г. он успешно прошел обучение, организованное фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" по программе "Азбука предпринимателя", сообщили Накануне.RU в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Азбука предпринимателя" ориентирована на тех, кто хочет начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Владимир Михайлович создал проект "Ключ здоровья" – медицинский центр неврологии и гирудотерапии. Затем воспользовался безвозмездной субсидией от центра занятости города Тобольска и Тобольского района для безработных граждан, планирующих организовать собственное дело. Также Васильев получил государственный микрозаём фонда микрофинансирования Тюменской области для ремонта помещения клиники и приобретения оборудования. На экспертном совете фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" с участием профильных региональных департаментов и ведомств идею невролога активно поддержали. Предприниматель планирует создать три рабочих места. Новый медицинский центр по проекту Васильева откроется в конце 2021 г.

"Вот так работает господдержка для субъектов малого и среднего предпринимательства. Наши специалисты ведут проекты от зарождения идеи (обучение, консультирование, подбор помещения, сопровождение, финансирование) до успешной реализации проекта", – сказала руководитель представительства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в Тобольске Ольга Черкашина.