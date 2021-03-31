На Украине заболеваемость и смертность от коронавируса превысили российский уровень даже в абсолютном выражении

На Украине ежедневное число смертей, госпитализаций и положительных тестов на коронавирус уже больше, чем в России. Причем в абсолютном выражении, хотя население республики почти в четыре раза меньше.

Число положительных тестов растет с начала февраля. За это время оно увеличилось в четыре раза - до 14 тыс. (в России около 9 тыс.). Госпитализируется около 5 тыс. человек в сутки. По России таких оперативных данных нет, но это число, которое можно оценить на основании косвенных признаков, точно меньше.

По числу смертей Украина достигла уже 300 в день. Это пока чуть меньше, чем в России, где за сутки умирают около 380 человек (оба показателя - скользящие средние за неделю). Однако в самое ближайшее время, учитывая динамику заболеваемости, на Украине число смертей станет больше, чем в России. В отдельные дни это уже происходит.

Всего на Украине было почти 1,7 млн положительных тестов на вирус, с ним умерли 33 тыс. человек. В России, соответственно, 4,6 млн и 99 тыс.

Правда, как заявила врач-диагност, специалист по вопросам биоэтикии и биобезопасности Валетина Киселева, в ковид записывают такие симптомы, которые являются признаками многих болезней, а дифференциальной диагностики нет. Поэтому заболеваемость и смертность могут быть завышены. Однако это относится в равной степени ко всем странам. И сам факт того, что менее чем в 40-миллионной республике выявляют и госпитализируют больше людей, чем в России, имеет большую значимость.

Особенностью Украины является то, что там запретили российские вакцины, западные не получили, а единственной доступной индийской вакцине "Ковишилд" население не доверяет. Причем число желающих вакцинироваться в последние месяцы только уменьшается, и это относится не только к "Ковишилду", а вообще ко всем вакцинам.