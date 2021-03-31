Сотрудники мэрии Сургута вернулись на свои рабочие места

Правоохранительные органы проверили наличие подозрительных объектов на территории здания администрации Сургута. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, здание мэрии абсолютно безопасно, а ее сотрудники уже возвращаются на свои рабочие места.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Напомним, что сегодня утром поступила информация о минировании здания администрации, из-за чего было принято решение об эвакуации работников в филармонию. На месте было выставлено оцепление, а в самом здании работали сотрудники Росгвардии и кинологи.