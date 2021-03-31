31 Марта 2021
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Экономика Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области фельдшер при господдержке для самозанятых открыл массажный кабинет

В рабочем поселке Голышманово открывается массажный кабинет фельдшера областной больницы № 11 Николая Эриса. Он оформился как самозанятый для получения дополнительного заработка. Проработав год в тяжёлых условиях пандемии, Эрис понял, что медицинские услуги всегда будут пользоваться спросом. Он открыл кабинет массажа, заключил договор с Центром социального обслуживания местной администрации, который позволит помогать детям с ограниченными возможностями здоровья и нарушением развития. Далее требовалось закупить современное оборудование для массажного кабинета, сообщили Накануне.RU в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Николай обратился в Голышмановское представительство фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" за льготным финансированием для самозанятых. Он собрал необходимый пакет документов и получил льготный микрозайм на покупку аппарата инвазивной карбокситерапии и многофункциональной массажной кушетки.

Государственная поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В ближайшее время фельдшер начнёт принимать пациентов на процедуры, помогая им восстанавливать здоровье. Позже он планирует открыть полноценный оздоровительно-реабилитационный центр с широким спектром оказания услуг.

Николай Эрис рассказал, что обращался в коммерческие банки, но условия кредитования оказались менее выгодными. По его расчётам, доход должен был не только уходить на выплату микрозайма и покрывать арендную плату и расходные материалы, но и приносить прибыль. Условия государственного микрозайма ему подошли.

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В Тюменской области фельдшер при господдержке для самозанятых открыл массажный кабинет

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Теги: Николай Эрис, фельдшер, самозанятый, массажный кабинет



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