Стрелку из Мытищ назначили посмертную психиатрическую экспертизу

Для Владимира Барданова, который несколько часов оборонялся от силовиков в поселке Новые Вешки возле Мытищ, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Она необходима для проверки психического состояния человека и установления мотивов действий, сообщил источник ТАСС.

Уточняется, что экспертизу, вероятно, назначат в рамках уголовного дела, которое возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее было найдено тело Владимира Барданова, который отстреливался от спецназа. Его обнаружили в сгоревшем доме после тушения пожара. Коттедж начал гореть после того, как силовики обстреляли его из гранатометов.

Напомним, полиция и ФСБ приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия. Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Спецоперация длилась больше восьми часов.

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