Благодаря Алтушкину в детском онкоцентре Екатеринбурга появится уникальный хирургический эндоскопический комплекс

31 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
детский онкоцентр, операция, врач, медицина (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

Благодаря Алтушкину в детском онкоцентре Екатеринбурга появится уникальный хирургический эндоскопический комплекс

Для детского онкоцентра Екатеринбурга закуплен уникальный хирургический эндоскопический комплекс. Поставка в медицинское учреждение ожидается в течение трех месяцев. Приобрести дорогостоящее оборудование для Областной детской клинической больницы помог бизнесмен Игорь Алтушкин, оно позволит проводить малоинвазивные операции с ювелирной точностью. Об этом Накануне.RU сообщили в благотворительном фонде РМК.

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин оплатил комплект осветительного оборудования с видеокамерами, записывающим устройством и монитором, а также аппарат современной электрокоагуляции. Действие прибора для электрокоагуляции заключается в обработке мягких тканей направленным электротоком.

В комплект входят два потолочных осветительных прибора. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное и регулируемое освещение, чтобы ткани в оперируемой области были идеально видны. В потолочную стойку вмонтирована камера для видеозаписи. Она не только снимает и выводит изображение на рядом стоящий монитор, но и записывает весь ход операции. Видеозапись операций поможет при обучении молодых хирургов. Также в комплекте - два налобных бестеневых осветителя со встроенной камерой и лупой, которые помогают хирургам лучше видеть место операции. Вместе с осветительным оборудованием в онкоцентр закупили и электрохирургический аппарат с набором инструментов для качественного и безопасного разделения тканей и остановки кровотечения при удалении опухоли.

детский онкоцентр, операция, врач, медицина(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

"Осветительные приборы в онкоцентре давно устарели, да и индивидуальных осветителей у нас не было. С набором нового оборудования оперировать станет на порядок удобнее и, главное, безопаснее. Само эндоскопическое оборудование было только в хирургическом корпусе. И на него всегда очередь из хирургических пациентов других отделений. Для наших пациентов важен каждый день, и откладывать операции нельзя. Да и каждый раз отвозить туда детей было сложно: транспортировка через всю больницу - не самое приятное приключение до и после операции, не говоря уже о риске заразиться новой инфекцией по пути. Для детей с онкологией это опасно. Теперь же мы сможем выполнять малоинвазивные операции без всякого риска для здоровья маленьких пациентов прямо у нас в отделении", - рассказала хирург центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Анна Чванова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Благодаря Алтушкину в детском онкоцентре Екатеринбурга появится уникальный хирургический эндоскопический комплекс

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: онкоцентр, хирургический эндоскопический комплекс, Игорь Алтушкин, РМК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети