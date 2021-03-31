Благодаря Алтушкину в детском онкоцентре Екатеринбурга появится уникальный хирургический эндоскопический комплекс

Для детского онкоцентра Екатеринбурга закуплен уникальный хирургический эндоскопический комплекс. Поставка в медицинское учреждение ожидается в течение трех месяцев. Приобрести дорогостоящее оборудование для Областной детской клинической больницы помог бизнесмен Игорь Алтушкин, оно позволит проводить малоинвазивные операции с ювелирной точностью. Об этом Накануне.RU сообщили в благотворительном фонде РМК.

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин оплатил комплект осветительного оборудования с видеокамерами, записывающим устройством и монитором, а также аппарат современной электрокоагуляции. Действие прибора для электрокоагуляции заключается в обработке мягких тканей направленным электротоком.

В комплект входят два потолочных осветительных прибора. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное и регулируемое освещение, чтобы ткани в оперируемой области были идеально видны. В потолочную стойку вмонтирована камера для видеозаписи. Она не только снимает и выводит изображение на рядом стоящий монитор, но и записывает весь ход операции. Видеозапись операций поможет при обучении молодых хирургов. Также в комплекте - два налобных бестеневых осветителя со встроенной камерой и лупой, которые помогают хирургам лучше видеть место операции. Вместе с осветительным оборудованием в онкоцентр закупили и электрохирургический аппарат с набором инструментов для качественного и безопасного разделения тканей и остановки кровотечения при удалении опухоли.

"Осветительные приборы в онкоцентре давно устарели, да и индивидуальных осветителей у нас не было. С набором нового оборудования оперировать станет на порядок удобнее и, главное, безопаснее. Само эндоскопическое оборудование было только в хирургическом корпусе. И на него всегда очередь из хирургических пациентов других отделений. Для наших пациентов важен каждый день, и откладывать операции нельзя. Да и каждый раз отвозить туда детей было сложно: транспортировка через всю больницу - не самое приятное приключение до и после операции, не говоря уже о риске заразиться новой инфекцией по пути. Для детей с онкологией это опасно. Теперь же мы сможем выполнять малоинвазивные операции без всякого риска для здоровья маленьких пациентов прямо у нас в отделении", - рассказала хирург центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Анна Чванова.