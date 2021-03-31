31 Марта 2021
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Образование Курганская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Курганской области дополнительно откроют три инженерных класса в школах

Еще три современных инженерных класса появятся в 2021 году в Курганской области. Это совместный проект Правительства региона и АО "НПО "Курганприбор", который стартовал в 2020 году. Благодаря ему возможность углубленно изучать физику с использованием современных интерактивных учебных пособий и лабораторного оборудования в прошлом году уже получили ученики 8 школ региона. Инженерные классы созданы в гимназиях № 32 и 47, школе № 9 и лицее №12 в Кургане, а также школах Звериноголовского, Лебяжьевского, Половинского и Притобольного районов.

В планах на 2021 год - открыть инженерные классы еще в одной из курганских школ, а также в Шадринске и Петухово.

"Мы рады, что проект будет продолжаться. Сейчас совместно с АО "НПО "Курганприбор" определяем, какие конкретно образовательные учреждения этих муниципальных образований станут его участниками. Важная составляющая – квалификация педагога, который работает в инженерном классе. Поэтому принято решение обучать педагогов по физике на базе 32-й гимназии, которая в прошлом году успешно вошла в проект. Учителя смогут получать готовую программу и методические рекомендации", - отметил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Сенатор Сергей Муратов в дополнение к проекту предложил успешным выпускникам войти в попечительские советы школ, чтобы делиться с детьми опытом и своим примером показывать, чего можно достичь:

"Сегодня наши дети должны видеть перед собой положительные примеры. У нас в Курганской области много людей, добившихся успеха в государственном деле, экономике, промышленности, сельском хозяйстве, других сферах. Все они когда-то заканчивали школу. Родилась такая идея: почему бы таким людям не войти в попечительский совет какой-то школы, можно той, где сами учились, или той, с которой рядом сейчас живут и не подхватить знамя создания там инженерных классов, а партии "Единая Россия" выступить локомотивом развития этого проекта", - отметил Сергей Муратов.

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В Курганской области дополнительно откроют три инженерных класса в школах

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Теги: инженерный класс, школа



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