Объявлен второй аукцион на реконструкцию манежа "Спартак"

Администрация Перми объявила повторный аукцион на реконструкцию манежа "Спартак". Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контракта не изменилась - 485 млн руб. Подрядчик должен заменить инженерную инфраструктуру, отремонтировать фасад внутренние помещения, а также выполнить благоустройство территории. Все работы должны вестись в соответствии с проектом, который разработал "ПрофПроект".

Напомним, что первый аукцион был объявлен в феврале 2021 года, а в марте в мэрии объявили о его отмене. Манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект, по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

Позже бывший глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак".

В 2019 году администрация, по результатам конкурса, заключила контракт на разработку проекта реконструкции манежа "Спартак" с ООО "ПрофПроект" стоимостью 11,5 млн руб.

Общая площадь объекта после реконструкции составит 10,3 тыс. кв. м. Стоимость реконструкции манежа составляет 562,6 млн руб. В бюджете города за прошлый год на реализацию этого проекта планировалось выделить 19,5 млн руб., в предстоящем трехлетнем периоде — 543 млн руб., из них 160 млн руб. — средства краевого бюджета.