"Маяк" изменил маршрут: общественники вычислили новую свалку, куда свозят обломки ПРОМЭКТа

Общественники из движения "Уральский хронотоп" отследили новый маршрут грузовика со строительными отходами, которые образовались при демонтаже здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге.

Напомним, ранее активисты, выступающие против сноса, смогли вычислить, куда подрядчик свозит обломки. Как оказалось, здание "переезжает" на нелегальную свалку, которую корпорация "Маяк", по всей видимости, решила устроить на пустыре по улице Черняховского (Химмаш).

Как сообщили Накануне.RU в "Уральском хронотопе", после того, как поднялся шум, "Маяк" изменил маршрут.

"Теперь обломки ПРОМЭКТа вывозят на Коммунистическую. Это легальная свалка, которой занимается ЕМУП "ИГРИР", - пояснили общественники.

На своем Youtube-канале активисты выложили видео с новым маршрутом перевозки того, что осталось от здания.

Напомним, в начале марта в корпорации "Маяк" Владимира Конькова заявили, что ПРОМЭКТ не является объектом культурного наследия.