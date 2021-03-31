В Челябинской области за сутки скончались десять человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 130 человек подтвержден COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 56 тыс. 644 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 767 заболевших. За сутки выписаны 195 человек, всего в регионе выздоровели 50 тыс. 488 пациентов.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них девять от коронавируса. Еще у одного человека COVID-19 был сопутствующим заболеванием.