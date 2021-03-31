Пожигайло рассказал о влиянии победы в Сталинградской битве на рождаемость

После победы в Сталинградской битве в еще блокадном Ленинграде рождаемость рванула вверх. Таково значение морального фактора на рождаемость, рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло на пресс-конференции "Неживая Россия. Как спасти страну от вымирания?".

Читайте также: Рождаемость в январе рухнула до минимума за последние 20 лет

По его словам, в 1942 году рождаемость в блокадном Ленинграде составила 8 детей на 1000 населения, а в 1944 году - уже 24 (он сказал, что на 1000 женщин, но рождаемость обычно считается на 1000 населения).

"Значит, забеременели в 1943-м. А что произошло в 1943-м? Победа в Сталингадской битве. Выиграли битву - и у людей появилось ощущение, что мы победим. И начали рождаться дети", - сказал эксперт.

Также на рождаемость огромное влияет имеет религия - у религиозных людей детей в среднем намного больше, и если их вычесть из общего населения, то у оставшихся рождаемость будет еще ниже, чем 1,5 ребенка на женщину, как это имеет место последние два года. Интересно провести бы такие исследования сейчас, сказал Пожигайло. Но их нет. Он сказал, что у него 8 детей только благодаря вере.

Депутат Инга Юмашева добавила, что еще один очень значимый моральный фактор - это наличие рядом отца, даже безотносительно к материальному положению. Потому что многие предают женщин и бросают их и своего ребенка. "А для кого рожать?" - так она передала ответ многих женщин, убивших зачатого ребенка.