Курганские волонтеры регистрируются для участия в голосовании по благоустройству комфортной городской среды

В проекте онлайн-голосования по благоустройству комфортной городской среды в Курганской области зарегистрировались 106 добровольцев, им предстоит сформировать команды и привлечь к работе других волонтеров. Они будут помогать жителям Шадринска и Кургана выбирать объекты, которые благоустроят в их городах в 2022 году.

Общероссийское голосование за объекты благоустройства пройдёт с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Жители смогут отдать свой голос за скверы, парки, набережные и дворы Кургана и Шадринска на специальной платформе 45.gorodsreda.ru.

Зарегистрироваться и авторизоваться на портале можно будет через сайт Госуслуг, либо заполнив специальную форму. Гражданам, которые самостоятельно не могут воспользоваться онлайн-сервисом, помогут волонтёры. Добровольцы будут работать в общественных местах. У них будут специальные планшеты с облегчённой версией платформы - для голосования понадобится лишь номер телефона.

"Регистрация волонтёров проходила на портале Dobro.ru с 24 февраля по 29 марта. Мы обработали все заявки. Из 106 зарегистрированных добровольцев отберем 30, которые станут тимлидерами. Им предстоит сформировать команды, в которые могут войти не только зарегистрированные на платформе волонтеры. Все ребята пройдут обучение, чтобы они могли не только помочь жителям области зарегистрироваться на платформе для голосования, но и рассказать о проектах благоустройства. Планируется, что в проекте примут участие более 200 волонтеров", - отметила руководитель курганского регионального центра развития добровольчества Дарья Тагасова.

В голосовании смогут принять участие все жители области старше 14 лет. Со списком, из которого предстоит выбирать, можно ознакомиться по ссылке. В него входят 21 объект для города Кургана и 6 объектов для города Шадринска. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.