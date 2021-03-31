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Правительство Ленинградской области делает гимнастику. (2020) | Фото: НТВ Петербург

Штат федеральных ведомств сократили на 10% - вице-премьер Григоренко

Численность госаппарата сократилась в результате реформы, анонсированной Мишустиным в конце 2020 года, на 10%. Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко говорит, что это самая масштабная оптимизация штата чиновников за последние годы.

"Существующая структура органов государственной власти практически не менялась на протяжении многих лет. В современных условиях она не может эффективно работать над решением задач, которые ставит перед собой государство. За это время корпоративный сектор уже несколько раз трансформировал модели управления бизнесом, исходя из изменения запросов потребителей и возможностей, которые дают технологии", - объяснил Григоренко в интервью "Известиям" необходимость реформы.

В госаппарате за последние десятилетия появились "ведомственные колодцы", работавшие черед долгие бюрократические согласования. "Модель госуправления оказалась абсолютно не адаптивной, не отвечающей современным реалиям и новым задачам", - говорит вице-премьер.

В первую очередь, чрезмерным было число руководителей. Замруководителя ведомства мог курировать только одно управление, где было не больше 10 сотрудников. Избыточная цепочка начальников снижала оперативность и увеличивала административные издержки.

В некоторых ведомствах более половины штата приходилось на обеспечивающие подразделения, то есть не выполняющие функции, возложенные на структуру.

"На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы. Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10% — это одно из самых масштабных сокращений за последние годы", - говорит Григоренко.

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Штат федеральных ведомств сократили на 10% - вице-премьер Григоренко

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Теги: дмитрий григоренко, сокращение, оптимизация, чиновники



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