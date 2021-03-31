"Российских хакеров" обвинили в краже тысяч электронных писем Госдепа

В 2020 году российские хакеры украли тысячи электронных писем сотрудников Госдепартамента США, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их данным, киберпреступники получили доступ к переписке бюро, которые занимаются как европейскими вопросами, так и Восточной Азией и Тихоокеанским регионом.

Неизвестно, был ли этот взлом частью хакерской атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что только через девять месяцев была замечена "атака русских хакеров" на американские государственные учреждения, пользовавшиеся услугами IT-фирмы SolarWinds.

Издание утверждало, что хакеры шпионили за минфином, министерством внутренней безопасности, минздравом и Госдепом США. Сделать это им удалось из-за обновления программного обеспечения, известного как Orion, пишет Regnum.