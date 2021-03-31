В Госдуме предложили отправить проверки в страны, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложить Роспотребнадзору отправить специалистов с проверкой в те страны, куда россияне собираются отдыхать на майские праздники.

Председатель нижней палаты парламента опасается, что Россию поглотит третья волна эпидемии, о которой уже предупреждают специалисты.

"Минздрав заявил о возможности третьей волны коронавируса в России. При этом отмечается, что определяющими будут ближайшие месяц-полтора. Ровно столько остается до майских праздников, когда наши граждане поедут отдыхать, проводить свои отпуска, в том числе за пределами РФ. За это время было бы правильно проанализировать, готовы ли открывающиеся страны для приема российских туристов", - пишет Володин в своем telegram-канале.

Он предлагает сотрудникам Роспотребнадзора проверить систему здравоохранения иностранных государств, а в случае необходимости – рекомендовать закупить российскую вакцину: "Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам – пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах".

Володин напомнил, что после его высказывания в адрес Черногории власти этой страны объявили о готовности принять российских специалистов.

В Госдуме этот вопрос будет обсуждаться с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом, сообщил Володин.