В Госдуме предложили отправить проверки в страны, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

31 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Коронавирус в Индии (2021) | Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

В Госдуме предложили отправить проверки в страны, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложить Роспотребнадзору отправить специалистов с проверкой в те страны, куда россияне собираются отдыхать на майские праздники.

Председатель нижней палаты парламента опасается, что Россию поглотит третья волна эпидемии, о которой уже предупреждают специалисты.

"Минздрав заявил о возможности третьей волны коронавируса в России. При этом отмечается, что определяющими будут ближайшие месяц-полтора. Ровно столько остается до майских праздников, когда наши граждане поедут отдыхать, проводить свои отпуска, в том числе за пределами РФ. За это время было бы правильно проанализировать, готовы ли открывающиеся страны для приема российских туристов", - пишет Володин в своем telegram-канале.

Он предлагает сотрудникам Роспотребнадзора проверить систему здравоохранения иностранных государств, а в случае необходимости – рекомендовать закупить российскую вакцину: "Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам – пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах".

Володин напомнил, что после его высказывания в адрес Черногории власти этой страны объявили о готовности принять российских специалистов.

В Госдуме этот вопрос будет обсуждаться с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом, сообщил Володин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме предложили отправить проверки в страны, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вячеслав володин, госдума, проверка, роспотребнадзор, майские праздники, отдых



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети