Корпорация "Маяк" поборется за право на реконструкцию гостиницы "Исеть" в Екатеринбурге

Корпорация "Маяк", известная в последнее время Екатеринбургу по сносу здания ПРОМЭКТа, подала заявку на реконструкцию гостиницы "Исеть". За предполагаемые 10 лет работ в проект планируется вложить 400 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

По словам вице-президента корпорации Марины Сухановской, фасад памятника конструктивизма должен остаться прежним. Да и само ее назначение после "уральской реновации" не изменится. На данный момент заявка на реставрацию находится в разработке у министерства инвестиций и развития Свердловской области. При этом "Маяк" верит в свои силы и готов участвовать в конкурсе, в случае если на него заявится другой застройщик. Так, интерес к гостинице ранее уже проявлял "Атомстройкомплекс".



"Я знаю, что есть другие претенденты, но гостиничный бизнес очень специфичный, а для нас он понятен. Когда мы строили отель Ramada, в планах была еще вторая гостиница", – заявила Сухановская.

Напомним, что здание ПРОМЭКТа на Декабристов, 20 также являлось памятником конструктивизма. В конце января демонтаж был приостановлен из-за возбуждения прокуратурой административного дела в адрес директора ООО "ГУП Инвестстрой", которое и осуществляет работы по сносу здания. Также в начале февраля в отношении гендиректора ООО "Специализированный застройщик "Дом" Тимофея Конькова было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение застройщиком требований федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов в РФ" при сносе ПРОМЭКТа.

Больше всего вопросов возникало к проекту сноса здания, который корпорация отказывалась предоставлять общественности. Позже в "Маяке" объяснили возобновление сноса ПРОМЭКТа без публикации проекта работ. А в марте этого года специалисты пришли к выводу, что здание и вовсе не является объектом культурного наследия.

В это время жители дома № 78а на ул. Красноармейская жалуются на корпорацию "Маяк", ответственную за снос ПРОМЭКТа по соседству. Как оказалось, предположительно из-за демонтажных работ как по фасаду жилой сталинки, так и внутри пошли трещины. У людей в шкафах дрожит посуда, а стены трескаются на глазах