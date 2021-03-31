Корпорация "Маяк" поборется за право на реконструкцию гостиницы "Исеть" в Екатеринбурге

31 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
гостиница Исеть, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

Корпорация "Маяк" поборется за право на реконструкцию гостиницы "Исеть" в Екатеринбурге

Корпорация "Маяк", известная в последнее время Екатеринбургу по сносу здания ПРОМЭКТа, подала заявку на реконструкцию гостиницы "Исеть". За предполагаемые 10 лет работ в проект планируется вложить 400 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

По словам вице-президента корпорации Марины Сухановской, фасад памятника конструктивизма должен остаться прежним. Да и само ее назначение после "уральской реновации" не изменится. На данный момент заявка на реставрацию находится в разработке у министерства инвестиций и развития Свердловской области. При этом "Маяк" верит в свои силы и готов участвовать в конкурсе, в случае если на него заявится другой застройщик. Так, интерес к гостинице ранее уже проявлял "Атомстройкомплекс".

"Я знаю, что есть другие претенденты, но гостиничный бизнес очень специфичный, а для нас он понятен. Когда мы строили отель Ramada, в планах была еще вторая гостиница", – заявила Сухановская.

Напомним, что здание ПРОМЭКТа на Декабристов, 20 также являлось памятником конструктивизма. В конце января демонтаж был приостановлен из-за возбуждения прокуратурой административного дела в адрес директора ООО "ГУП Инвестстрой", которое и осуществляет работы по сносу здания. Также в начале февраля в отношении гендиректора ООО "Специализированный застройщик "Дом" Тимофея Конькова было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение застройщиком требований федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов в РФ" при сносе ПРОМЭКТа.

Больше всего вопросов возникало к проекту сноса здания, который корпорация отказывалась предоставлять общественности. Позже в "Маяке" объяснили возобновление сноса ПРОМЭКТа без публикации проекта работ. А в марте этого года специалисты пришли к выводу, что здание и вовсе не является объектом культурного наследия.

В это время жители дома № 78а на ул. Красноармейская жалуются на корпорацию "Маяк", ответственную за снос ПРОМЭКТа по соседству. Как оказалось, предположительно из-за демонтажных работ как по фасаду жилой сталинки, так и внутри пошли трещины. У людей в шкафах дрожит посуда, а стены трескаются на глазах

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Корпорация "Маяк" поборется за право на реконструкцию гостиницы "Исеть" в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Маяк, гостиница Исеть, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети