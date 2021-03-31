В Нижнем Тагиле вынесли приговор 19-летней девушке, зарезавшей насильника

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор 19-летней девушке. Она зарезала своего тирана-сожителя.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь с 23 на 24 ноября 2019 года: пьяный мужчина нанес молодой тагильчанке побои, а затем совершил иные насильственные действия и пригрозил ее убить. Как показало расследование, в ответ она взяла нож и нанесла обидчику не менее 13 ударов в шею, грудную клетку, живот, левое предплечье и правое бедро. В результате тот скончался на месте.

В суде девушка вину в убийстве признала, но пояснила, что нанесла сожителю только четыре удара ножом. От дальнейших показаний она отказалась.

При вынесении приговора Дзержинский районный суд Нижнего Тагила учел явку с повинной, факт принесения извинений родственникам погибшего, молодой возраст подсудимой, а также наличие ребенка. Девушке назначено 8 лет и 7 месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.