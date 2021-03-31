СМИ: Samsung начал устанавливать на смартфоны неудаляемые приложения "Яндекса"

Пользователи некоторых моделей самортфонов Samsung (например, A-серии и Galaxy Note 20 Ultra) начали жаловаться в соцсетях, что после обновления операционной системы на устройствах появляются приложения "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Карты", которые нельзя удалить, пишет "Коммерсант".

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Сначала пользователи связывали это с законом, который вступает в силу 1 апреля: производители должны будут предустанавливать на смартфоны, планшеты и smart-телевизоры, продаваемые в России, отечественные приложения. Но требование не распространяется на технику, произведенную до 1 апреля 2021 года, и тем более на технику, уже находящуюся в пользовании у граждан.

Скорее всего, Samsung удобнее применить обновление прошивки, которая включает предустановленные приложения, сразу на все миллионы устройств, считает один из участников рынка. Эксперты отмечают, что если это коммерческая предустановка, в описании прошивки не должно быть никаких ссылок на закон (в скриншотах, которые публикуют пользователи, есть отсылки к новому закону).