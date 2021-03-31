В Пермском крае из неблагополучной многодетной семьи изъяты трое детей

В Березниках трое детей переедут из неблагополучной семьи в приют, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении ФССП.

"Рано став матерью, к 25 годам женщина родила уже третьего ребенка. Она сидела дома. Семью пытался обеспечить муж, однако условия их жизни оставляли желать лучшего. Материальные трудности стали не единственной проблемой. Хуже всего было то, что в доме воцарилась пугающая антисанитария", - уточнили в управлении.

Женщина знала о скором визите приставов. Она спокойно собрала троих братьев в путь. Это позволило сделать процесс исполнения решения суда максимально комфортным для них.