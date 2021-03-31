Глава "Россетей" рассказал в Совфеде об участии в проектах госзначения

Глава "Россетей" Андрей Рюмин рассказал о приоритетах компании на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Центральной темой заседания под председательством Андрея Кутепова стало участие "Россетей" в инфраструктурных проектах государственного значения, включая развитие БАМ и Транссиба в соответствии с "майскими" указами Президента РФ.

"Россети" уже завершили ряд крупных мероприятий, связанных с увеличением пропускной способности железнодорожных магистралей. На данный момент введено 250 МВА трансформаторной мощности и более 500 км ЛЭП. В утверждённых планах на 2021–2022 годы – ввод в работу почти 1 000 МВА новой трансформаторной мощности и более 700 км ЛЭП для электроснабжения БАМ и Транссиба. Также среди крупных инфраструктурных проектов – переустройство 150 сетевых объектов для строительства скоростной автодороги "Москва – Нижний Новгород – Казань", – отметил Андрей Рюмин.

Участники заседания обсудили темы, связанные с развитием регионов РФ. В числе приоритетных вопросов:

- Доступность сетевой инфраструктуры. Благодаря масштабной работе, которую провели "Россети", Россия по показателю "Подключение к системе электроснабжения" заняла рекордное 7-е место в рейтинге Doing Business, опубликованном в октябре 2019 года. Минимальная задача – сохранить место в топ-10.

- Вступление в силу норм закона №522-ФЗ. "Россети" и до вступления закона в силу осуществляли работу по внедрению «умных» счётчиков. В 2020 году "Россети" установили более 1 млн интеллектуальных приборов учёта.

- Формирование единого центра ответственности. Компания ведёт системную работу по консолидации бесхозяйных объектов и сетей сторонних собственников в регионах присутствия.

- Работа в условиях COVID-19. Приоритетом "Россетей" является бесперебойное электроснабжение больниц, организаций соцсферы и инфраструктуры.