Роскосмос отказался от праздничных мероприятий в честь 60-летия полета Гагарина

Роскосмос в 2021 году отказался от массовых праздничных мероприятий по случаю 60-й годовщины полета Юрия Гагарина.

Из-за эпидемиологической ситуации концерт ко Дню космонавтики в этом году проводиться не будет, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

В прошлом году концерт также не проводился из-за пандемии. СМИ писали, что мероприятия в честь Дня космонавтики, отмечаемого 12 апреля, собирались перенести на осень, а конкретнее, на 4 октября – годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.